Карен Хачанов — о травме Корды: часть спорта. До какого-то момента шла напряжённая борьба

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о травме американца Себастьяна Корды, которую он получил в их матче в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Это часть спорта. До какого-то момента шла напряжённая борьба. Но нельзя же знать, насколько серьёзное повреждение у соперника, правда? Концовка второго сета, когда я атаковал и повёл 2-0 по сетам — в таких ситуациях соперник оказывается под давлением, особенно если у него есть какие-то физические проблемы. Да и в начале третьего сета, когда я повёл, оппоненту уже было гораздо тяжелее вернуться в борьбу. Всё это вместе… Я был сосредоточен и понимал, что надо делать, как надо давить. Я очень хорошо справился с задачей», — сказал Хачанов на пресс-конференции.



Четвертьфинальный матч Australian Open с американцем Себастьяном Кордой был завершён досрочно из-за отказа последнего продолжить игру в связи с медицинскими проблемами. Хачанов вёл по ходу матча: 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда отказался продолжить встречу из-за проблем с запястьем правой руки. Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).