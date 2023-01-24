А. Кержаков отреагировал на пост Хачанова о победе над Кордой

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», испанской «Севильи» и сборной России, экс главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на пост российского теннисиста Карена Хачанова, посвящённый победе над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Australian Open.

Ранее Хачанов написал в соцсетях: «Счастлив быть в полуфинале в Мельбурне. Желаю Себастьяну Корде скорейшего выздоровления! До определённого момента (травмы Корды. — Прим. «Чемпионата»), это был тяжёлый поединок».

Кержаков отреагировал на эту запись, оставив под ней три эмодзи в виде пламени.

Соперником Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).