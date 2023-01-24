А. Кержаков отреагировал на пост Хачанова о победе над Кордой
Поделиться
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», испанской «Севильи» и сборной России, экс главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков отреагировал на пост российского теннисиста Карена Хачанова, посвящённый победе над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале Australian Open.
Ранее Хачанов написал в соцсетях: «Счастлив быть в полуфинале в Мельбурне. Желаю Себастьяну Корде скорейшего выздоровления! До определённого момента (травмы Корды. — Прим. «Чемпионата»), это был тяжёлый поединок».
Кержаков отреагировал на эту запись, оставив под ней три эмодзи в виде пламени.
Соперником Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Австралии станет победитель противостояния Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).
Комментарии
- 24 января 2023
-
13:45
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:24
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:35
-
09:32
-
09:10
-
09:03
-
08:49
-
08:24
-
06:36
-
06:35
-
01:44
-
00:44
-
00:44
-
00:29
Партнерский контент