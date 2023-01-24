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Виктория Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Виктория Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале Азаренко обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Азаренко одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В матче полуфинале Australian Open Азаренко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2023, вторник. 11:15 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной
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