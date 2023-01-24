Карен Хачанов: есть ли что сказать Уимблдону? Нет, мои слова ничего не изменят

Российский теннисист Карен Хачанов (20-я ракетка мира) высказался о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон в 2023 году.
«На AO может быть русский финал. Есть ли что сказать Уимблдону? Нет. Что бы там они ни решили, что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Не хочу ничего говорить. В этом нет смысла. Если они чего-то этим [отстранением] добились, спросите лучше их, а не меня», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
Напомним, ранее ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на £ 825 тыс. (около $ 1 млн) за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси.
На Открытом чемпионате Австралии Карен Хачанов уже добрался до полуфинала, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).
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