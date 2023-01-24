Джессика Пегула прокомментировала поражение от Виктории Азаренко в четвертьфинале AO

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии от белорусски Виктории Азаренко. Белоруска одержала победу со счётом 6:4, 6:1.

«Азаренко сделала именно то, что хотела. Я неплохо играла: глубоко била по мячу, принимала его рано, меняла направление, делала то, что я обычно люблю делать во время игр. Она всегда хорошо принимает подачи. Мне просто было трудно. Я не чувствовала, что могу действительно на неё давить. Мне казалось, что она постоянно давит на меня.

У меня был хороший шанс зайти дальше по турниру. У меня было несколько очень хороших побед в начале года и на этом турнире. Думаю, я могу сказать, что это был успешный турнир и успешная поездка в Австралию», — сказала Пегула на пресс-конференции.