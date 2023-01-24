Циципас в трёх сетах обыграл Легечку и сыграет с Хачановым в полуфинале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение чеху Иржи Легечке в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6(7:2), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.
Циципас сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Легечка семь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее сломил сопротивление американца Себастьяна Корды.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который уже покинул соревнования.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 2
|4
- 24 января 2023
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:18
-
16:10
-
15:38
-
15:22
-
14:52
-
13:45
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:24
-
10:14
-
09:55
-
09:52
-
09:35
-
09:32
-
09:10
-
09:03