Циципас в трёх сетах обыграл Легечку и сыграет с Хачановым в полуфинале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение чеху Иржи Легечке в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6(7:2), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Циципас сделал девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Легечка семь раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее сломил сопротивление американца Себастьяна Корды.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который уже покинул соревнования.