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«Ленивое воскресенье». 28-летняя Эжени Бушар выложила свежее фото

«Ленивое воскресенье». 28-летняя Эжени Бушар выложила свежее фото
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Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото.

«Ленивое воскресенье», — подписала фотографию Бушар.

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, который она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм. Канадка не смогла квалифицироваться на Открытый чемпионат Австралии.

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