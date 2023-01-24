Во Франции считают, что Азаренко не надо носить футболку «ПСЖ», если она хочет выиграть AO

Французский автор и фрилансер теннисных социальных сетей Бастьен Фашан опубликовал пост в социальных сетях, в котором отреагировал на частые появления бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко в футболке футбольного клуба «ПСЖ».

Напомним, Азаренко вновь надела футболку парижского гранда после сегодняшней победы над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Единственное, что до сих пор мешает Азаренко выиграть Australian Open — это то, что она носит футболку «ПСЖ», — написал Фашан в соцсетях, недвусмысленно намекая на то, что парижский футбольный клуб, несмотря на колоссальные финансовые вливания последних лет, так и не смог до сих пор выиграть главный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов.

Ранее Азаренко неоднократно давала понять, что её любимым футболистом является Лионель Месси, который выступает именно за «ПСЖ». Отметим, что ранее Виктория дважды побеждала на Australian Open — в 2012 и 2013 году.