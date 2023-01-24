Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Во Франции считают, что Азаренко не надо носить футболку «ПСЖ», если она хочет выиграть AO

Во Франции считают, что Азаренко не надо носить футболку «ПСЖ», если она хочет выиграть AO
Комментарии

Французский автор и фрилансер теннисных социальных сетей Бастьен Фашан опубликовал пост в социальных сетях, в котором отреагировал на частые появления бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко в футболке футбольного клуба «ПСЖ».

Напомним, Азаренко вновь надела футболку парижского гранда после сегодняшней победы над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Единственное, что до сих пор мешает Азаренко выиграть Australian Open — это то, что она носит футболку «ПСЖ», — написал Фашан в соцсетях, недвусмысленно намекая на то, что парижский футбольный клуб, несмотря на колоссальные финансовые вливания последних лет, так и не смог до сих пор выиграть главный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов.

Ранее Азаренко неоднократно давала понять, что её любимым футболистом является Лионель Месси, который выступает именно за «ПСЖ». Отметим, что ранее Виктория дважды побеждала на Australian Open — в 2012 и 2013 году.

Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023