Во Франции считают, что Азаренко не надо носить футболку «ПСЖ», если она хочет выиграть AO

Французский автор и фрилансер теннисных социальных сетей Бастьен Фашан опубликовал пост в социальных сетях, в котором отреагировал на частые появления бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко в футболке футбольного клуба «ПСЖ».
Напомним, Азаренко вновь надела футболку парижского гранда после сегодняшней победы над американкой Джессикой Пегулой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Единственное, что до сих пор мешает Азаренко выиграть Australian Open — это то, что она носит футболку «ПСЖ», — написал Фашан в соцсетях, недвусмысленно намекая на то, что парижский футбольный клуб, несмотря на колоссальные финансовые вливания последних лет, так и не смог до сих пор выиграть главный европейский клубный турнир — Лигу чемпионов.
Ранее Азаренко неоднократно давала понять, что её любимым футболистом является Лионель Месси, который выступает именно за «ПСЖ». Отметим, что ранее Виктория дважды побеждала на Australian Open — в 2012 и 2013 году.
- 24 января 2023
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