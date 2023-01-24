Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. 23 января из борьбы за титул выбыли Иржи Легечка, Себастьян Корда. Поход за главным трофеем Australian Open продолжили Карен Хачанов, Стефанос Циципиас, Томми Пол, Бен Шелтон, Новак Джокович и Андрей Рублёв.



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Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду. Финалист прошлого года Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде.