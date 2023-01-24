Стефанос Циципас после матча с Иржи Легечкой пригласил на свой матч актрису Марго Робби

Греческий теннисист Стефанос Циципас после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с чехом Иржи Легечкой пригласил на один из своих матчей австралийскую актрису Марго Робби.
Циципас: «Одна из моих любимых актрис — австралийка Марго Робби. Было бы здорово увидеть её однажды на моём матче.
Ведущий: Значит, вы официально приглашаете Марго Робби? Я просто хочу быть предельно ясным».
Циципас: «Точно».
Стефанос Циципас нанёс поражение чеху Иржи Легечке в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6(7:2), 6:4. В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее сломил сопротивление американца Себастьяна Корды.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который уже покинул соревнования.
- 24 января 2023
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