Виктория Азаренко на AO-2023 может добиться невероятного исторического достижения

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко может установить историческое достижение, если выиграет Открытый чемпионат Австралии – 2023.
Ранее 33-летняя Азаренко (24) вышла в полуфинал турнира, со счётом 6:4, 6:1 обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (3). Это первый полуфинал белоруски на таком уровне с US Open — 2020.
В случае победы на Australian Open — 2023, Азаренко первой в истории тенниса выиграет титул на ТБШ спустя 10 лет (это будет самый большой срок между титулами) после предыдущего (для Виктории это победа на AO-2013).
За выход в финал соревнований в Мельбурне Азаренко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
- 24 января 2023
-
18:23
-
18:14
-
17:58
-
17:34
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:18
-
16:10
-
15:38
-
15:22
-
14:52
-
13:45
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:29
-
12:11
-
12:10
-
11:46
-
11:41
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:24
-
10:14
-
09:55
-
09:52