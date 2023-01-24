Виктория Азаренко на AO-2023 может добиться невероятного исторического достижения

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко может установить историческое достижение, если выиграет Открытый чемпионат Австралии – 2023.

Ранее 33-летняя Азаренко (24) вышла в полуфинал турнира, со счётом 6:4, 6:1 обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу (3). Это первый полуфинал белоруски на таком уровне с US Open — 2020.

В случае победы на Australian Open — 2023, Азаренко первой в истории тенниса выиграет титул на ТБШ спустя 10 лет (это будет самый большой срок между титулами) после предыдущего (для Виктории это победа на AO-2013).

За выход в финал соревнований в Мельбурне Азаренко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.