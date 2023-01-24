Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 24 января, состоялся девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.
Результаты 9-го игрового дня у мужчин на Australian Open — 2023:
Карен Хачанов (Россия, 18) – Себастьян Корда (США, 29) – 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 (отказ Корды).
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291, они продлятся до 29 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
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