Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня

Сегодня, 24 января, состоялся девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты 9-го игрового дня у мужчин на Australian Open — 2023:

Карен Хачанов (Россия, 18) – Себастьян Корда (США, 29) – 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 (отказ Корды).

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291, они продлятся до 29 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.