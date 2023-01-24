Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 10-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 25 января, начинается десятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у мужчин.
Расписание 10-го игрового дня у мужчин на Australian Open – 2023:
Бен Шелтон (США, 89-я ракетка мира) – Томми Пол (США, 35-я ракетка мира) – 06:30.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 11:30.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
Отметим, что, помимо Рублёва, в сетке Australian Open среди российских теннисистов в одиночных разрядах остаётся Карен Хачанов. Ранее он пробился в полуфинал турнира.
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