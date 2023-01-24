Камельзон: Рублёв находится в сумасшедшей форме. Андрей может дать прикурить Джоковичу!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от поединка россиянина Андрея Рублёва с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Хочется сказать, что Рублёв сыграл слишком здорово свои матчи — особенно последний. Данные противостояния забрали у него достаточно сил: как физически, так и эмоционально. У него был день, чтобы восстановиться. Успеет ли он сделать это полностью — не очень понятно. Но стоит отметить, что Андрей находится в какой-то сумасшедшей форме. Одни отыгранные мячи на матч с Руне чего стоят. Он поймал нереальный кураж. Андрей может дать прикурить Джоковичу! Очень надеюсь и верю в Рублёва. У Андрея есть все шансы — терять уже нечего!», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 24 января 2023
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