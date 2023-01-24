Карлос Алькарас опубликовал совместные фото с Давидом Феррером из его академии

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в социальных сетях совместные фото с титулованным соотечественником Давидом Феррером. Алькарас провёл тренировку в академии Феррера.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Ранее 19-летний Алькарас неожиданно снялся с Australian Open – 2023 из-за травмы ноги, которую, как выяснилось позднее, он получил в тренировочном матче с 15-летним теннисистом Дарвином Бланшем.
В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 31-е место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.
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