Матс Виландер – о Елене Рыбакиной: лучшая подача в женском туре?
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о выходе чемпионки Уимблдона-2022, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Она блестяще сыграла в финале Уимблдона. Тогда всё внимание и прессинг был на Онс Жабер, а Елена прекрасно этим воспользовалась. Мне очень понравилось, как она тогда отпраздновала свою победу, это было очень сдержанно. Конечно, там не было рейтинговых очков… Но в один прекрасный день она будет в первой десятке, пятёрке, станет второй или даже первой ракеткой мира, потому что у неё очень сильная игра и, возможно, лучшая подача в туре», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
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