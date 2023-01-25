Мама Андрея Рублёва: для сына честь и праздник бороться с Джоковичем в четвертьфинале AO

Марина Марьенко, российский тренер и мама первой ракетки России Андрея Рублёва, высказалась о предстоящем матче сына с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Матч в 1/4 против Джоковича — серьёзный и сложный. Но Андрей на него выйдет облегчённым и спокойным, так как любит играть с такими именитыми соперниками, как Новак. Думаю, для него честь и теннисный праздник бороться с Джоковичем в четвертьфинале. Краем уха слышала, что у Андрея и тренерского штаба готовится план по игре, чтобы как можно лучше подойти к сопернику. У них есть план на матч, и подготовка идёт хорошо. Андрей в приподнятом настроении, он свободен от каких-то переживаний, владеет своими эмоциями и точно знает, как хочет сыграть. Мне нравится, что Андрей сейчас комфортно и свободно себя ощущает на таком высоком уровне. У него не осталось сомнений и лишних эмоций, которые сковывали его потенциал. Завтра он будет выходить на матч в состоянии эйфории», — приводит слова Марьенко Sport.24.
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