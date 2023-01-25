Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open

Андрей Рублёв — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open
Комментарии

Сегодня, 25 января, в Мельбурне (Австралия) олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open – 2023.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Джоковича. Он дважды выигрывал на харде в зале, когда они попадали в одну группу на Итоговых чемпионатах ATP: 6:3, 6:2 в 2021 году и 6:4, 6:1 в 2022-м. Рублёв победил прошлой весной в финале грунтового турнира в Белграде (Сербия), фактически организованного при непосредственном участии Новака и его семьи, — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Рублёв уже побеждал Джоковича. Как Андрею выйти в полуфинал Australian Open Рублёв уже побеждал Джоковича. Как Андрею выйти в полуфинал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023