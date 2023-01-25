Андрей Рублёв — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне (Австралия) олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Новак Джокович в четвертьфинале Australian Open – 2023.
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Джоковича. Он дважды выигрывал на харде в зале, когда они попадали в одну группу на Итоговых чемпионатах ATP: 6:3, 6:2 в 2021 году и 6:4, 6:1 в 2022-м. Рублёв победил прошлой весной в финале грунтового турнира в Белграде (Сербия), фактически организованного при непосредственном участии Новака и его семьи, — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
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