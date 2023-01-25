«Ленивое воскресенье». Эжени Бушар опубликовала новое фото из отпуска

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях новое фото из отпуска.

«Ленивое воскресенье», — подписала снимок Бушар.

Фото: из личного архива Эжени Бушар

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, в котором она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

Ранее Эжени не сумела пробиться в основную сетку текущего Открытого чемпионата Австралии – 2023. В первом круге квалификации Бушар проиграла представительнице США Эшлин Крюгер со счётом 3:6, 6:1, 4:6.