Линетт обыграла Плишкову в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 30-летняя представительница Чехии Каролина Плишкова (31-й номер рейтинга) и 30-летняя представительница Польши Магда Линетт (45-я ракетка мира).
Встреча завершилась победой Магды Линетт – 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
На счету Линетт три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). У её оппонентки – три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх (25%).
В полуфинале соревнований Линетт сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия).
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