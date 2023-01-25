Линетт обыграла Плишкову в двух сетах и вышла в 1/2 финала Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису – 2023, в котором сошлись 30-летняя представительница Чехии Каролина Плишкова (31-й номер рейтинга) и 30-летняя представительница Польши Магда Линетт (45-я ракетка мира).



Встреча завершилась победой Магды Линетт – 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.



На счету Линетт три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). У её оппонентки – три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх (25%).



В полуфинале соревнований Линетт сыграет с победительницей противостояния Арина Соболенко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия).