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Магда Линетт высказалась о встрече с Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open

Магда Линетт высказалась о встрече с Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open
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Польская теннисистка Магда Линетт высказалась о матче с белоруской Ариной Соболенко в рамках полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

«Нужно поговорить с моими тренерами. Моя последняя встреча с ней на Олимпиаде была не лучшей. Так что на мне действительно нет давления, потому что предстоящая встреча явно не может быть хуже, чем последняя.

Я просто попробую то, что я делаю всю неделю. Я очень постоянна, очень хорошо отбиваю и подаю. Думаю, что она будет, знаете, немного более агрессивной при каждом ударе. Мне просто нужно снова хорошо отбивать. Я неплохо справлялась с этим в последних двух матчах», — сказала Магда Линетт на пресс-конференции.

В четвертьфинале Магда Линнет обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:3, 7:5.

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