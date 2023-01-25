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«С днём рождения, мой лучший друг». Азаренко выложила фотографию с домашним питомцем

«С днём рождения, мой лучший друг». Азаренко выложила фотографию с домашним питомцем
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала пост в социальных сетях, в котором поздравила с днём рождения своего домашнего питомца.

Теннисистка выложила фотографию, на которой обнимает свою собаку на зелёном газоне на фоне особняка.

«С днём рождения, мой лучший друг», — написала Азаренко.

Фото: Личный архив Виктории Азаренко

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Виктория Азаренко сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.

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