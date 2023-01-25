Алькарас высказался о возможной потере первого места в рейтинге ATP

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, пропускающий Открытый чемпионат Австралии из-за травмы, ответил на вопрос, следит ли за выступлением теннисистов, которые могут сместить его с вершины рейтинга ATP.

«Я слежу за тем, что делают Джокович и Циципас (на Australian Open. — Прим. «Чемпионата»), но меня это не беспокоит. Чтобы отобрать у меня первый номер, любой из них должен стать там чемпионом, и если это произойдёт, то потому, что тот, кто это сделает, заслужил это больше, чем я», — приводит слова Алькараса MSN.

В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Испанец начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 1 место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года.