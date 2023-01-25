Андрей Чесноков: Рублёву будет практически невозможно победить Джоковича
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о четвертьфинале Australian Open между россиянином Андреем Рублёвым и представителем Сербии Новаком Джоковичем.
«Думаю, что Рублёву будет практически невозможно победить Джоковича. Он сейчас настолько здорово играет, что его победить практически нереально. Андрей неплохо играл, но я даже не вижу, за счёт чего он сможет одолеть Джоковича. Серб сейчас играет просто феноменально и проиграть может, если встанет не с той ноги, кто-то на него чихнёт или что-то в этом роде», – приводит слова Чеснокова ТАСС.
Поединок между Рублёвым и Джоковичем состоится сегодня, 25 января, не ранее 11:30 мск.
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