Андрей Чесноков: Рублёву будет практически невозможно победить Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мыслями о четвертьфинале Australian Open между россиянином Андреем Рублёвым и представителем Сербии Новаком Джоковичем.

«Думаю, что Рублёву будет практически невозможно победить Джоковича. Он сейчас настолько здорово играет, что его победить практически нереально. Андрей неплохо играл, но я даже не вижу, за счёт чего он сможет одолеть Джоковича. Серб сейчас играет просто феноменально и проиграть может, если встанет не с той ноги, кто-то на него чихнёт или что-то в этом роде», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

Поединок между Рублёвым и Джоковичем состоится сегодня, 25 января, не ранее 11:30 мск.