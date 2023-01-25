Томми Пол обыграл Бена Шелтона и вышел в полуфинал Australian Open

Американский теннисист Томми Пол обыграл своего соотечественника Бена Шелтона в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут.

Пол сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. Шелтон 24 раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале Australian Open Пол сразится с победителем противостояния Андрей Рублёв (Россия) — Новак Джокович (Сербия).

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге, уступив американцу Маккензи Макдональду.