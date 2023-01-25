«Это будет год давления на меня». Алькарас — о новом сезоне

Первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, пропускающий Открытый чемпионат Австралии из-за травмы, поделился ожиданиями от нового сезона.

«Это будет год давления на меня из-за титулов, которые я выиграл в 2022 году, и оно будет долгим, год может хорошо начаться и плохо закончиться и наоборот», — приводит слова Алькараса MSN.

В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Испанец начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 1 место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.