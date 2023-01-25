Соболенко: Векич играла прекрасно, я очень рада этой победе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, прокомментировала уверенную победу в четвертьфинальном поединке над хорватской теннисисткой Донной Векич — 6:3, 6:2.
«Я невероятно довольна победой. Был напряжённый матч. Соперница прекрасно играла. Да, я очень рада этой победе.
Давление на подаче в первом сете? Да, было много непростых моментов. Я говорила себе: «Оставайся в игре, сражайся, не давай ей лёгких очков, заставь её поработать». Вот, собственно, и всё. Вот как мне удалось выбраться из этой ситуации», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой.
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