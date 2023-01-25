Соболенко высказалась о том, что выиграла все 18 сетов в 2023 году
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, прокомментировала тот факт, что выиграла все 18 сетов в начале 2023 года.
«Чувствую ли себя на пике? Не сказала бы так. Но я верю: что бы ни происходило на корте, я в состоянии через это пройти», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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