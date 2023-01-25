Соболенко: раньше я излишне хотела выиграть «Шлем», сейчас спокойнее веду себя на корте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, рассказала, какие уроки вынесла из предыдущих полуфиналов «Шлемов».
Напомним, Соболенко доходила до полуфинала Уимблдона (2021), а также дважды на Открытом чемпионате США (2021 и 2022).
«Другой ли я сейчас игрок? Да, чувствую себя немного иначе. Те три полуфинала я проиграла из-за того, что не была достаточно спокойной на корте. Я перебарщивала. Я излишне хотела выиграть «Шлем». Торопилась, нервничала. Кричала, вот это всё. Сейчас я спокойнее веду себя на корте. Искренне верю, что это единственное, чего не хватало моей игре. Я пройду через всё это, если буду оставаться сосредоточенной и спокойной на корте», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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