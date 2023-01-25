«Хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили». Соболенко — о призовых в теннисе
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, ответила на вопрос, есть ли у неё подруги в других видах спорта и какие у них призовые.
«У меня нет там прямо таких уж друзей. Но я знаю некоторых спортсменок. Знаю, сколько они зарабатывают. В сравнении с тем, что получаем мы, это просто другой уровень (гораздо меньше. — Прим. «Чемпионата»). Мне хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили. В других видах спорта также много работают, и они должны получать больше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой.
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