Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили». Соболенко — о призовых в теннисе

«Хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили». Соболенко — о призовых в теннисе
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, ответила на вопрос, есть ли у неё подруги в других видах спорта и какие у них призовые.

«У меня нет там прямо таких уж друзей. Но я знаю некоторых спортсменок. Знаю, сколько они зарабатывают. В сравнении с тем, что получаем мы, это просто другой уровень (гораздо меньше. — Прим. «Чемпионата»). Мне хотелось бы, чтобы во всех видах спорта так платили. В других видах спорта также много работают, и они должны получать больше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой.

«Хочу, чтобы получился белорусский финал». Признания Соболенко на Australian Open «Хочу, чтобы получился белорусский финал». Признания Соболенко на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023