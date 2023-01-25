Циципас назвал две вещи, которые «делают Австралию великой»

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пробившийся в полуфинал Australian Open, опубликовал пост в социальных сетях, в котором назвал две самые главные вещи, которыми, на его взгляд, славится Австралия.
«Веджимайт и Марго Робби: две вещи, которые делают Австралию великой», — написал Циципас, сделав репост видео, на котором он отвечает на вопросы об Австралии корреспонденту Eurosport Барбаре Шетт.
Веджимайт — густая паста тёмно-коричневого цвета на основе дрожжевого экстракта, национальное блюдо Австралии.
Марго Робби — австралийская актриса и кинопродюсер, известная благодаря своим ролям в таких картинах, как «Волк с Уолл-стрит», «Тарзан. Легенда», «Отряд самоубийц» и другие.
Напомним, после победы над Иржи Легечкой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Циципас пригласил Марго Робби на свой полуфинальный матч с россиянином Кареном Хачановым.
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