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Циципас назвал две вещи, которые «делают Австралию великой»

Циципас назвал две вещи, которые «делают Австралию великой»
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, пробившийся в полуфинал Australian Open, опубликовал пост в социальных сетях, в котором назвал две самые главные вещи, которыми, на его взгляд, славится Австралия.

«Веджимайт и Марго Робби: две вещи, которые делают Австралию великой», — написал Циципас, сделав репост видео, на котором он отвечает на вопросы об Австралии корреспонденту Eurosport Барбаре Шетт.

Веджимайт — густая паста тёмно-коричневого цвета на основе дрожжевого экстракта, национальное блюдо Австралии.

Марго Робби — австралийская актриса и кинопродюсер, известная благодаря своим ролям в таких картинах, как «Волк с Уолл-стрит», «Тарзан. Легенда», «Отряд самоубийц» и другие.

Напомним, после победы над Иржи Легечкой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Циципас пригласил Марго Робби на свой полуфинальный матч с россиянином Кареном Хачановым.

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