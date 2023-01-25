Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. На стадии 1/4 финала 24-летняя белоруска обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт. Отметим, что белорусская спортсменка впервые в своей карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.