Соболенко назвала главное условие для выхода в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробившаяся в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии, считает, что контроль над эмоциями станет главным условием для выхода в финал соревнований.

«Это будет отличное испытание для меня — удастся ли мне сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростое испытание — смогу ли сохранить спокойствие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.