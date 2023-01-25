Джокович легко взял первый сет у Рублёва в четвертьфинале Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не испытал проблем в первом сете четвертьфинального матча Australian Open с россиянином Андреем Рублёвым.
В первой партии Джокович отдал сопернику всего один гейм, выиграв её 6:1.
Матч проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
Напомним, на данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Ими стали россиянин Карен Хачанов, грек Стефанос Циципас и американец Томми Пол. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с Полом.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.
Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 11:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
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