«Почему бы тебе не заткнуться?» Джокович — болельщику в первом сете матча с Рублёвым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович грубо ответил болельщику, который громко критиковал его с трибун во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с россиянином Андреем Рублёвым.

«Почему бы тебе хотя бы раз не заткнуться?» — ответил Джокович злопыхателю, после чего обратился к арбитру.

«Каждый розыгрыш. Каждый розыгрыш. А ты не реагируешь», — сказал серб судье.

Джокович уверенно выиграл первый сет у своего соперника, отдав ему всего один гейм.

Напомним, серб также был недоволен поведением болельщика в своём предыдущем матче — с австралийцем Алексом де Минором.

На данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Ими стали россиянин Карен Хачанов, грек Стефанос Циципас и американец Томми Пол. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с Полом.