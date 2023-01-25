«Папа, больше не целуй и не обнимай меня». Маррей рассказал, как проводил дочь в школу
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал грустную историю о том, как проводил сегодня в школу шестилетнюю дочь.
«Проводы в школу сегодня утром. Моя шестилетняя дочь: «Папа, больше не целуй и не обнимай меня перед тем, как меня бросить… просто оставайся в машине». Жёстко. Назад в реальность!» — написал Маррей.
Маррей вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, уступив представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.
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