«Папа, больше не целуй и не обнимай меня». Маррей рассказал, как проводил дочь в школу

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал грустную историю о том, как проводил сегодня в школу шестилетнюю дочь.

«Проводы в школу сегодня утром. Моя шестилетняя дочь: «Папа, больше не целуй и не обнимай меня перед тем, как меня бросить… просто оставайся в машине». Жёстко. Назад в реальность!» — написал Маррей.

Маррей вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, уступив представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (24) со счётом 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6. Отметим, что за три матча на Australian Open — 2023 Маррей провёл на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты.