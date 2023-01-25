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Андрей Рублёв пожаловался судье на то, что Новак Джокович долго готовит подачу

Андрей Рублёв пожаловался судье на то, что Новак Джокович долго готовит подачу
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Российский теннисист Андрей Рублёв во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем пожаловался судье на соперника из-за того, что тот тратит много времени на подготовку к подаче.

После одного из геймов Рублёв обратился к судье на вышке, указывая на таймер и объясняя, что Джокович слишком долго готовит подачу.

Первый сет в матче Джокович без проблем выиграл, отдав Рублёву лишь один гейм.

Напомним, на данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Ими стали россиянин Карен Хачанов, грек Стефанос Циципас и американец Томми Пол. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с Полом.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.

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