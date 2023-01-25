Новак Джокович уверенно выиграл второй сет у Андрея Рублёва в 1/4 финала Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно выиграл второй сет четвертьфинального матча Australian Open с россиянином Андреем Рублёвым. Матч проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
В первой партии Джокович отдал сопернику всего один гейм. Во втором же сете Джокович выиграл со счётом 6:2.
Напомним, на данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Ими стали россиянин Карен Хачанов, американец Томми Пол и грек Стефанос Циципас. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с Полом.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который покинул нынешний розыгрыш.
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