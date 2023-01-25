Рублёв после проигранного второго сета Джоковичу сорвался и произнёс ряд матерных слов

Андрей Рублёв после проигранного второго сета в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем сорвался и громко произнёс ряд матерных слов.

Во время сетбола Джоковича Рублёв также выкрикивал грубые слова, обращая их в сторону бокса со своими тренерами.

В первой партии Джокович отдал сопернику всего один гейм. Во втором же сете Джокович выиграл со счётом 6:2. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с американцем Томми Полом. Напомним, на данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Помимо Пола, ими стали россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который покинул нынешний розыгрыш.