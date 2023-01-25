Патрик Макинрой — о Рублёве: 6-я ракетка мира хорошо играет. Выиграл три гейма за два сета
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой высказался о четвертьфинальной игре Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем.
«Шестая ракетка мира очень хорошо играет против Джоковича. Он выиграл три гейма за два сета», — написал Макинрой в своих социальных сетях.
В первой партии Джокович отдал сопернику всего один гейм. Во втором же сете Джокович выиграл со счётом 6:2. Победитель матча Рублёв — Джокович встретится в полуфинале с американцем Томми Полом. Напомним, на данный момент известны уже три участника полуфинала в мужской сетке. Помимо Пола, ими стали россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.
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