Джокович не оставил шансов Рублёву в четвертьфинале Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.
Джокович сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Рублёв шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти.
Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 11:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
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Новак Джокович
Н. Джокович
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