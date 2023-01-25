Джокович не оставил шансов Рублёву в четвертьфинале Australian Open

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Джокович сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Рублёв шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти.