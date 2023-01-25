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Джокович не оставил шансов Рублёву в четвертьфинале Australian Open

Джокович не оставил шансов Рублёву в четвертьфинале Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Джокович сделал 14 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Рублёв шесть раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти.

Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 11:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 4    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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