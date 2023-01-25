Томми Пол прокомментировал первый в карьере выход в полуфинал ТБШ

Американский теннисист Томми Пол поделился впечатлениями после первого в карьере выхода в полуфинал ТБШ. Сегодня 25-летний Пол обыграл своего соотечественника Бена Шелтона в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.
«Дойти до полуфинала ТБШ — это мечта каждого, кто начинает играть в теннис. Поэтому я не могу поверить, что я здесь прямо сейчас.
Я очень рад победе. Против Бена очень сложно играть, и он наверняка ещё сыграет в других подобных матчах, поэтому я думаю, что все должны быть рады появлению этого парня», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.
Томми Пол стал первым американским теннисистом, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата Австралии после Энди Роддика в 2009 году.
В полуфинале турнира Полу предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.
- 25 января 2023
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