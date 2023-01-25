Андрей Рублёв в седьмой раз в карьере проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, что стало его седьмым поражением на этой стадии на турнирах «Большого шлема».

На Открытом чемпионате США Андрей Рублёв проигрывал в четвертьфинале в 2017, 2020 и 2022 годах. На Australian Open — в 2021 и 2023 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах. На Уимблдоне Рублёв добирался лишь до четвёртого круга.

Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.