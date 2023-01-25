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Джокович в 44-й раз вышел в полуфинал ТБШ. Больше только у Федерера

Джокович в 44-й раз вышел в полуфинал ТБШ. Больше только у Федерера
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:4.

Таким образом, Джокович вышел в свой 44-й полуфинал турниров «Большого шлема». Лидером по этому показателю является легендарный Роджер Федерер, на счету которого 46 выходов в полуфиналы мэйджоров.

Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.

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