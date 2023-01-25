Ольховский: нет никакой трагедии, что Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале АО

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 2:6, 4:6.

«В целом нужно отметить, что выступление Андрея на Australian Open было очень хорошим. Нет никакой трагедии, ничего страшного, что проиграл Джоковичу. Новак сейчас очень сильно играет, ничего от себя не отдаёт, чистенько.



Андрей очень хотел выиграть, может быть, был немного скован. Это понятно после предыдущего матча. Против великого чемпиона играть за выход в полуфинал, когда тебе ничего не отдают! Может быть, было чуть больше обычного невынужденных ошибок», – сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.