Джокович в 10-й раз вышел в полуфинал AO. Он всегда выигрывал титул, доходя до этой стадии

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open — 2023. Встреча проходила на центральном корте в Мельбурне, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии. Джокович оказался сильнее в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



35-летний серб в 10-й раз за свою карьеру вышел в полуфинал Australian Open. Джокович во всех десяти случаях выходил в финал и одерживал победу. Новак выигрывал открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах. В последнем финале Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:2, 6:2.



В полуфинале Australian Open 2023 года Джокович сыграет с американским теннисистом Томми Полом.