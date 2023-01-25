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«Джокович — другой уровень». Кафельников — о поражении Рублёва в четвертьфинале AO

«Джокович — другой уровень». Кафельников — о поражении Рублёва в четвертьфинале AO
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 2:6, 4:6.

«Ничего другого ожидать было невозможно. Я всегда говорил, что чем ближе титульный матч, тем мобилизованнее играют величайшие теннисисты. Хочешь или не хочешь, но никакой другой игры от Джоковича не могли ожидать. В очередной раз доказал своё превосходство. Всё закономерно.

Рублёв собрался в третьем сете до той степени, до которой позволил Джокович: Новак взял брейк — и спокойно довёл матч до логического завершения. Счёт на табло говорит сам за себя — 6:1, 6:2, 6:4. Джокович, к сожалению, это другой уровень.

Но стоит отметить, что Рублёв провёл блестящий турнир для себя. Выход в четвертьфинал — почётно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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