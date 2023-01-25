Андрей Рублёв по итогам Australian Open вернётся в топ-5 мирового рейтинга

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) вылетел с Открытого чемпионата Австралии, проиграв сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале. По итогам турнира Рублёв вернётся в первую пятёрку мирового рейтинга.

В топ-5 рейтинга ATP он сместит испанца Рафаэля Надаля, который покинул турнир на стадии второго круга. Последний раз на пятой строчке Андрей находился в октябре 2021 года.

Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.