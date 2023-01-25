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«Счёт первых двух сетов не отражает правду о матче». Джокович — о победе над Рублёвым

«Счёт первых двух сетов не отражает правду о матче». Джокович — о победе над Рублёвым
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинале Australian Open 2023 года над россиянином Андреем Рублёвым в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

«Второй матч по качеству в сезоне. Очень близок к предыдущему. Чрезвычайно доволен своей игрой. Я был очень надёжен на задней линии, люблю играть в подобных условиях и на этом корте. Это особенное место для меня.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Особенно сильными были порывы с одной из сторон. Нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.

Думаю, счёт первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной», — сказал Джокович в интервью после матча.

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