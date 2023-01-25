Фанаты Джоковича развернули у «Арены Рода Лэйвера» флаг с изображением Владимира Путина
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После окончания четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым группа болельщиков, преимущественно в сербской национальной символике, развернула на ступеньках «Арены Рода Лэйвера» флаг России с изображением Владимира Путина.
Видео снял и распространил в соцсетях репортёр The Guardian Тумайни Карайол.
Ранее организаторы Australian Open запретили российскую символику на турнире.
Напомним, матч завершился уверенной победой Джоковича со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.
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